رئيس الوزراء باكستان يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية لمستوى شراكة اقتصادية استراتيجية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية إلى مستوى شراكة اقتصادية استراتيجية ذات منفعة متبادلة، بما يتماشى مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر بيان صحفي صادر عن الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء استقبل وفدا تجاريا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك الأمير منصور بن محمد آل سعود، في مقر رئاسة الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، خلال اللقاء، إلى العلاقات الأخوية العريقة بين باكستان والمملكة، وبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانب السعودي مجددا اهتمام الحكومة السعودية وقطاع الأعمال بتعزيز التعاون التجاري مع باكستان.