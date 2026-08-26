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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تقتحم سوق الألعاب السحابية بجهاز Legion C700 الجديد.. وبسعر منافس

جهاز Legion C700
جهاز Legion C700
لمياء الياسين

أعلنت لينوفو عن جهاز Legion Cloud Gaming Handheld C700، وهو جهاز جديد يعمل بنظام أندرويد ومصمم خصيصًا للألعاب السحابية وبث الألعاب من الكمبيوتر المحلي. 

يبلغ سعر الجهاز 2199 يوانًا (327 دولارًا أمريكيًا)، مع سعر ترويجي مبكر قدره 1999 يوانًا (297 دولارًا أمريكيًا)، وسيكون متاحًا ابتداءً من 8 سبتمبر.


مواصفات جهاز لينوفو ليجن C700 المحمول

يتميز جهاز C700 بشاشة IPS LCD مقاس 7.82 بوصة بدقة 1920 × 1080 ونسبة عرض إلى ارتفاع قياسية 16:9. 

ويشمل معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة/م².

بفضل اعتماده على البث المباشر بدلاً من معالجة ألعاب الكمبيوتر الثقيلة محلياً، تمكنت لينوفو من الحفاظ على حجم الجهاز صغيراً نسبياً.

 يبلغ سمكه 14.9 ملم ووزنه 556 جراماً، مما يجعله أخف وزناً بحوالي 300 جرام من أجهزة الألعاب المحمولة القياسية التي تعمل بنظام ويندوز.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن C700 المحمول

يعمل الجهاز المحمول بمعالج MediaTek Dimensity 7400. 

ويمكن للمشترين الاختيار بين إصدارين: الأول بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، والثاني بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، وكلاهما يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

تصل سعة التخزين القصوى إلى 256 جيجابايت، ولكن يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة microSD لإضافة مساحة تخزين إضافية لملفات الألعاب المُخزّنة عبر الإنترنت.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير/ساعة تُشحن عبر منفذ USB 2.0 من النوع C. 

وتقول لينوفو إن البطارية تدوم حتى تسع ساعات أثناء البث المباشر، مع العلم أن عمر البطارية الفعلي يختلف باختلاف سطوع الشاشة ومستوى الصوت وظروف الشبكة. 

كما يحتوي الجهاز على مروحة تبريد فعّالة للتحكم في درجة الحرارة الداخلية.

 

جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام أندرويد 

تستخدم لينوفو تصميمًا مشابهًا لأجهزة إكس بوكس ​​للتحكم. 

يتضمن جهاز C700 عصا تحكم مغناطيسية مقاومة من نوع TMR مزودة بحلقات إضاءة RGB ومحفزات خطية تعمل بتقنية هول. 

بالإضافة إلى أزرار ABXY الأمامية القياسية ولوحة تحكم ثمانية الاتجاهات، يتميز الجهاز بأزرار خلفية وجانبية قابلة للتخصيص (LC1/RC1 وLC/RC) لتعيين وظائف تحكم معقدة.

كما يتضمن محركين دوارين لتوفير ردود فعل اهتزازية وجيروسكوب سداسي المحاور.

يعمل الجهاز المحمول بنظام Android 16 ويتصل عبر Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3. 

يتيح تضمين Wi-Fi 6E للجهاز استخدام نطاق 6 جيجاهرتز، والذي يوفر عمومًا اتصالًا أكثر استقرارًا للبث.

تتضمن واجهة البرنامج قائمة وصول سريع تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات وحدة التحكم، وحساسية الأزرار التناظرية، وسرعة المروحة، ومعدل تحديث الشاشة دون الحاجة إلى الخروج من اللعبة الحالية.

سيتوفر جهاز Legion C700 بلون واحد فقط هو الأبيض.

عمر البطارية سطوع الشاشة ألعاب الكمبيوتر ذاكرة وصول عشوائي Bluetooth 53 Wi Fi 6E نظام Android 16

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