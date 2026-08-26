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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انطباعات أولية إيجابية حول هاتف iPhone Ultra القابل للطي قبل إطلاقه الرسمي

iPhone Ultra
iPhone Ultra
احمد الشريف

كشف تقرير نشره موقع PCMag التقني، استناداً إلى بيانات الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، أن هاتف "iPhone Ultra" القابل للطي الأول من شركة "آبل" (Apple) نال إعجاباً واسعاً من المختبرين الأوائل بفضل تصميمه المدمج الشبيه بجواز السفر، ومتانة مفصلة الطي المتقدمة، وتوزيع الشاشة الداخلية المستوحى من نظام أجهزة آيباد اللوحية.

مواصفات الشاشات والتصميم الهندسي لهاتف iPhone Ultra

أوضح التقرير، الذي حرره الكاتب جيبين جوزيف، أن الهاتف المرتقب يأتي بتصميم دفتري يضم شاشة داخلية مرنة قياس 7.8 بوصة تكاد تنعدم فيها تجاعيد الطي بالكامل، إلى جانب شاشة غطاء خارجية قياس 5.5 بوصة، مع اعتماده على شريحة "A20 Pro" فائقة السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة. 

وأبدى المستخدمون الذين اختبروا الجهاز إعجابهم بسهولة حمله داخل الجيب دون الشعور بضخامته، وجودة استخدامه كمحدد متطور للمشهد في التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، إلى جانب أدائه السلس في تشغيل الألعاب وتطبيقات المهام المتعددة وعرض المحتوى الترفيهي بنسب أبعاد متوازنة ومريحة للعين.

أبرز التنازلات العتادية في نظام الكاميرات وبصمة الإصبع

أشار المصدر إلى أن الهاتف يواجه تحديين رئيسيين قد يشكلان عائقاً لبعض المستخدمين المعتادين على فئات Pro؛ الأول هو اقتصار نظام التصوير الخلفي على كاميرا مزدوجة وغياب عدسة التقريب البصري (Telephoto) المخصصة للتكبير الاحترافي، والثاني هو الاستغناء عن تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد "Face ID" والاعتماد بدلاً من ذلك على مستشعر بصمة الإصبع "Touch ID" لتأمين الهاتف وتسجيل الدخول، نظراً لقيود المساحة الداخلية وسماكة الهيكل المطوي وسعي آبل لتقليص الحواف.

موعد الإطلاق الرسمي والأسعار وقيود الإمداد الأولي

بيّن تقرير موقع PCMag أن آبل تخطط للإعلان عن هاتف iPhone Ultra خلال مؤتمرها السنوي في شهر سبتمبر (المتوقع بين 8 و9 سبتمبر) إلى جانب هواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max"، وسط توقعات بأن يتجاوز سعر الجهاز 2000 دولار مع توفره بكميات أولية محدودة للغاية بسبب تعقيدات التصنيع، بالتزامن مع احتمالية زيادة أسعار طرازات آيفون الأخرى جراء ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة عالمياً.

تأثير دخول آبل على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي

ذكرت المصادر التقنية أن طرح هاتف iPhone Ultra يمثل التحول الأكبر والأول من نوعه في شكل وتصاميم أجهزة الآيفون منذ سنوات طويلة، متوقعة أن يسهم دخول آبل في إضفاء زخم واسع على قطاع الهواتف المطوية وزيادة الإقبال الجماهيري على هذه الفئة لمنافسة أجهزة سامسونج وجوجل وموتورولا في الأسواق العالمية قبيل نهاية العام الجاري.

iPhone Ultra iPhone آبل

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