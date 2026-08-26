إخلاء آلاف السكان .. حرائق الغابات تهدّد أكبر قاعدة بحرية يونانية

أمرت السلطات اليونانية بإخلاء خمس مناطق قرب أثينا أمس الثلاثاء، مع اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق جنوب شرق العاصمة وبالقرب من أكبر قاعدة بحرية في البلاد على جزيرة سلامينا، بينما يكافح رجال الإطفاء المزيد من الحرائق شمال غرب المدينة وفي شمال اليونان.

وتشهد البلاد موجة حر شديدة في أواخر الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بحسب ما أوردته صحيفة كاثمنيري اليونانية.

وأرسلت سلطات الحماية المدنية اليونانية تنبيهات إخلاء إلى الهواتف في أغيا مارينا وتسونيما، قرب ميناء لافريو جنوب شرق أثينا، حيث يكافح أكثر من 70 رجل إطفاء و23 شاحنة إطفاء، مدعومين بخمس طائرات لإسقاط المياه، حريقًا في الأحراش.

وفي جزيرة سلامينا، قبالة ميناء بيرايوس بالعاصمة، أُرسلت تنبيهات إخلاء إلى أنو فاسيليكا ونيا سلامينا، بسبب حريق في الأحراش اندلع في منطقة إلينيكو وامتد بالقرب من القاعدة البحرية.

ساعدت ست طائرات إطفاء 80 رجل إطفاء و25 شاحنة إطفاء على الأرض.

وصرح مسئولون في البحرية بأن الحريق لم يشكل أي تهديد للقاعدة.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار في الممتلكات أو إصابات.

كما أفادت إدارة الإطفاء بتعبئة سبع طائرات و70 رجل إطفاء و21 شاحنة إطفاء لاحتواء حريق غابات قرب قرية ستيفاني على المنحدرات الشمالية لجبل بارنيثا شمال غرب أثينا.

وإلى الشمال، تم نشر عشر طائرات لإخماد حريق في منطقة ذات غطاء نباتي منخفض قرب قرية أغيوس فلاسيوس في منطقة فيوتيا، حيث صدر أمر إخلاء لقرية تسوكالاديس.