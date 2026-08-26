أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء .. آخر تحديث

تراجعت أسعار العملات الأجنبية بشكل جماعي أمام الجنيه المصري، علي مدار تعاملات الأسبوع الحالي، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار واليورو.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

سعر الدولار الأمريكي

تراجع سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، ليسجل سعر الشراء 50.37 جنيه، واستقر سعر البيع عند 50.47 جنيه.

وهبط الدولار الكندي عند سعر شراء إلى 36.32 جنيه وسعر بيع إلى 36.46 جنيه .

وتراجع الدولار الأسترالي ليبلغ سعر الشراء نحو 35.96 جنيه وسعر البيع 36.13 جنيه.

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

كذلك واصلت أسعار اليورو مسارها الهابط أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الشراء 58.69 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.92 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا بدوره، ليصل سعر الشراء إلى 68.62 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 68.89 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم

وانخفض الفرنك السويسري: ليسجل سعر الشراء إلى 62.63 جنيه وسعر البيع إلى 62.93 جنيه .

وصلت الكرونة السويدية لنحو سعر الشراء 5.34 جنيه وسعر البيع 5.36 جنيه.

وسجلت الكرونة النرويجية سعر الشراء 5.45 جنيه وسعر البيع 5.48 جنيه.

وبلغ سعر الكرونة الدنماركية نحو 7.92 جنيه للشراء و7.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأربعاء

وتداول سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عند سعر الشراء 7.55 جنيه وسعر البيع 7.57 جنيه.

وسجل الين الياباني تراجع في سعر الشراء إلى 31.58 جنيه وسعر البيع إلى 31.73 جنيه.