الزمالك يقترب من تجديد عقد الراعي الرئيسي للفريق بزيادة 55%.. خاص

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع الراعي الرئيسي الحالي للفريق، بشأن تجديد التعاقد بين الطرفين لتستمر الشركة في رعايتها للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر أن الاتفاق الجديد يتضمن زيادة في قيمة عقد الرعاية تصل إلى 55% مقارنة بالمواسم السابقة، في خطوة تعكس رغبة إدارة الزمالك في تعظيم موارد النادي والاستفادة من عقود الرعاية.

وكانت الشركة الراعية قد حصلت على حق الرعاية الرئيسية لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات، ضمن شراكة أُعلن عنها في يناير 2023.

وتعمل إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية على الانتهاء من التفاصيل النهائية للعقد الجديد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن استمرار الشراكة بين النادي والشركة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يمثل تجديد عقد الرعاية دفعة مالية مهمة لخزينة الزمالك، في ظل سعي مجلس الإدارة إلى زيادة موارده وتعزيز العوائد التجارية للنادي.