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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يصعّد ضد بيزيرا ويجهز 500 مستند

بيزيرا
بيزيرا
حسام الحارتي

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة تحركات مكثفة على أكثر من ملف، في مقدمتها أزمة اللاعب بيزيرا، وملف إيقاف القيد، إلى جانب الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي.

ويدرس مسؤولو الزمالك عقد جلسة تواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بيزيرا، في محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق بشأن موقف اللاعب، قبل اتخاذ خطوات رسمية أقوى للحفاظ على حقوق النادي.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الزمالك تجهيز حافظة مستندات ضخمة تتضمن ما يقرب من 500 ورقة، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المختصة في أزمة بيزيرا، مع إعداد ملف آخر يتعلق بعقوبة إيقاف القيد، في محاولة لتقليص مدة العقوبة وفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يتحرك الزمالك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإنهاء عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها أزمة صلاح مصدق، ضمن خطة النادي لغلق أكبر قدر ممكن من القضايا المرتبطة بإيقاف القيد.

وعلى الجانب الفني، نفى الزمالك وجود إصابة قوية لدى أحمد الجفالي، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية هي التي ستحدد مدى احتياجه إلى برنامج تأهيلي إضافي، بينما قرر النادي توقيع غرامة مالية عليه بعد الأزمة الأخيرة، في انتظار حسم موقفه الفني.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، حيث يدرس معتمد جمال إجراء بعض التغييرات على التشكيل، مع عودة حسام أشرف إلى الحسابات بعد غيابه عن بداية الموسم. ولا يزال موقف المهدي سليمان قيد المتابعة، في ظل المفاضلة بشأن حراسة المرمى، بينما لم يُحسم حتى الآن موقف عبد الله السعيد من دخول قائمة المباراة.

ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، قبل مواجهة البنك الأهلي المقرر لها الأربعاء.

وفي ملف آخر، يواجه الزمالك أزمة بشأن ملعب مباراته أمام بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا، بعدما أخطر استاد القاهرة النادي بصعوبة استضافة اللقاء بسبب حالة أرضية الملعب والارتباطات المقررة خلال الفترة المقبلة، مع مطالبة إدارة الزمالك بمخاطبة رابطة الأندية لبحث الأمر.

وعلى مستوى قطاع الناشئين، حقق فريق الزمالك مواليد 2009 فوزًا كبيرًا على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في بطولة الدوري العام للشباب.

نادي الزمالك بيزيرا البنك الأهلي أزمة بيزيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

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