أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات استباقية ناجحة لمواجهة التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية|فيديو

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن قضية الأمن الغذائي تمثل قضية محورية وركنًا أساسيًا يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأوضح، كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة Dmc، أن الدولة المصرية كانت استباقية ومتوقعة لهذا الأمر بدرجة كبيرة، من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات فعالة ونوعية لمواجهة الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة والتغيرات المناخية العالمية الشديدة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والنقل عبر العالم.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الدولة نجحت خلال العام الجاري في تقليص الفجوة الغذائية بشكل كبير وملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بفضل توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان في المحاصيل الاستراتيجية.

وكشف الدكتور أشرف كمال عن المستهدفات المستقبلية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، مؤكداً أن الدولة تضع نصب أعينها رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع والغذائيات الأساسية لتصل إلى 65% بحلول عام 2030م.