الغندور: عمرو ناصر مهاجم الزمالك يغيب عن مباراة البنك الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يقترب عمرو ناصر مهاجم الزمالك من التدريبات الجماعية يعاني من مزق في العضلة الضامة و سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال ايام القلية المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، اللاعب في نفس الوقت اقترب بشدة من الغياب عن مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي بسبب عدم اكتمال شفائه.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء 26 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة بدايته القوية بالموسم الجديد، بينما يبحث البنك الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.