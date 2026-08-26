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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عدنان أبو حسنة يكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمعهد الأونروا بالقدس | فيديو

أونروا
أونروا
محمود زيدان

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، أن قوة من الشرطة الإسرائيلية تضم 5 مدرعات ونحو 50 جندياً اقتحمت صباح الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 المقر الكبير للوكالة بالقدس، مشيرًا إلى أنه معهد للتدريب المهني تأسس عام 1953 وخرج آلاف الفلسطينيين.

وأوضح «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أخرجت الموظفين الأمميين بالقوة وأبلغتهم بمنع الدخول واعتبار المقر ملكاً لها، مشيراً إلى أن هذا المعهد كان المنشأة الأخيرة المتبقية بعد الاستيلاء سابقاً على المقر الرئيسي في الشيخ جراح وتدميره، وإغلاق 6 مدارس وعيادات في المنطقة.

وشدّد المتحدث باسم الأونروا على أن ما يجري هو تطبيق عملي لقرارات الكنيست الصادرة في أكتوبر 2024 لإخراج الوكالة نهائياً من القدس الشرقية المحتلة، ونزع الحصانة عن مقراتها وموظفيها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في 14 يونيو 1967 التي تتعهد بتسهيل مهام الوكالة، وتتجاهل وجود آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها.

عدنان أبو حسنة وكالة قوات الاحتلال القدس

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