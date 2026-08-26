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راضية عن شكلي .. رئيسة وزراء الدنمارك ترفض عرضًا لتجميل أنفها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

راضية عن شكلي .. رئيسة وزراء الدنمارك ترفض عرضًا لتجميل أنفها

رئيسة وزراء الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك
القسم الخارجي

رفضت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، عرضًا من جراح تجميل لإجراء عملية تجميل لأنفها، وبعد عودتها من رحلة تجريبية إلى كييف، تحدثت عن الرسائل الكثيرة التي تلقتها بشأن مظهرها.

وقالت إن جراح تجميل ذكرًا تواصل معها وعرض عليها "إصلاح تلك البقعة الصغيرة في أنفها"، بحسب ما أوردته صحيفة التليجراف البريطانية.

وردت فريدريكسن، التي شاركت لقطة شاشة للمحادثة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "لا، أنا راضية عن جسدي ولا أحتاج حقًا إلى رأي جراح تجميل ذكر فيه".

قالت الزعيمة البالغة من العمر 48 عامًا، وهي ثاني امرأة تتولى أعلى منصب في الدنمارك وإحدى أطول رؤساء الحكومات خدمةً في أوروبا، عن هذا اللقاء: "كان آخر ما سمعته عند مغادرتنا كييف أمس هو صفارات الإنذار من الغارات الجوية، الحرب مستمرة في أوروبا. كانت هذه إحدى أولى الرسائل التي تلقيتها عند عودتي إلى الدنمارك. هيا بنا."

وأضافت فريدريكسن، وهي ديمقراطية اجتماعية اكتسبت شهرة عالمية بعد ردها الحازم على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جرينلاند الدنماركية، إنها غالبًا ما تتعرض لانتقادات عامة بسبب مظهرها.

وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع حصر عدد الرسائل التي تلقيتها على مر السنين بشأن مظهري وخاصةً تلك التي تقول إن أسناني قبيحة وشعري خفيف، ونصائح حسنة النية بشأن حقن البوتوكس."

وتابعت "لا أتدخل فيما يفعله الآخرون بمظهرهم. أنا شخصياً راضية تماماً عن جسدي. كما هو، عندما تكونين امرأة تقتربين من سن الخمسين."

أُصيبت أنف فريدريكسن بجروح في شجار مع مجموعة من حليقي الرؤوس خلال شبابها، كما صرّح شقيقها لصحيفة التلجراف سابقًا.

وقال بير فريدريكسن، الذي نشأ مع شقيقته في مدينة آلبورغ الساحلية ذات الطبقة العاملة، إن تجربتها في مواجهة المتنمرين وشعورها القوي بمقاومة الظلم سيساعدانها في التعامل مع تهديدات ترامب بشأن غزو جرينلاند.

وروى فريدريكسن حادثة دافعت فيها شقيقته عن مجموعة من اللاجئين العرب في مدرستهم ضدّ "السترات الخضراء" - وهي مجموعة من الشباب العنصريين وكارهي الأجانب الذين قدموا من كوبنهاجن.

وكانت حينها في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها، وتلقت ضربة على أنفها بعد أن تصدّت لهم.

وقال فريدريكسن: "عندما تدخلت بينهم، كسروا أنفها، لذا يمكن القول إنها لم تخشَ يومًا الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "لطالما كانت مقاتلة. لا يزال بإمكانك رؤية الخدش الصغير في أنفها إذا نظرت إلى صورها".

وفي منشورها، اعترفت فريدريكسن بأنها تشعر "بشيء من التحفظ في غضبها" وهي تدعو الدنماركيين إلى مراسلتها "بشأن أمرٍ أهم - وليس أنفي".

رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن جراح تجميل تحميل الأنف

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