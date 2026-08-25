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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس الجامعة.. ويؤكد: نعمل معًا لدعم جهود التنمية وتهيئة سوق العمل لاستقبال الخريجين

محافظ المنيا ورئيس الجامعة بمجلس جامعة المنيا
محافظ المنيا ورئيس الجامعة بمجلس جامعة المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية التكامل بين المحافظة وجامعة المنيا في إعداد وتأهيل الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل صرحًا علميًا وأكاديميًا بارزًا وقاطرة للعلم والمعرفة في عروس الصعيد، بما تضمه من كوادر وخبرات علمية وبحثية قادرة على الإسهام في دعم مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء عماد كدواني في اجتماع مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، بالتزامن مع انعقاد أول اجتماعات مجلس الجامعة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز مجالات التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، بما يرفع من جاهزية الخريجين ويمنحهم فرصًا أفضل للمنافسة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب وتستثمر طاقاتهم وقدراتهم.

وفي مستهل اللقاء، قدم المحافظ التهنئة لرئيس الجامعة وأعضاء المجلس وأسرة جامعة المنيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأ أسرة الجامعة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

وأشاد اللواء كدواني بعراقة جامعة المنيا ومكانتها العلمية، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة والتنسيق المستمر بين المحافظة والجامعة، وموجهًا الشكر للدكتور عصام فرحات وأسرة الجامعة على ما يقدمونه من جهود في المجالات العلمية والمجتمعية.

وخلال كلمته، استعرض محافظ المنيا عددًا من الملفات الرئيسية التي تعمل عليها المحافظة، مشيرًا إلى ما تمتلكه من مقومات اقتصادية واستثمارية تؤهلها لمزيد من النمو، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات، ومن بينها مشروعات الطاقة الشمسية.

كما تناول اللواء كدواني جهود المحافظة في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حقوق الدولة، موضحًا أن عوائد التقنين بلغت نحو 9 مليارات جنيه خلال عامين، مؤكدًا استمرار العمل على إنهاء الإجراءات وفق القواعد المنظمة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد المتاحة.

وأضاف اللواء كدواني أن المحافظة تعمل وفق توجهات الدولة لتعظيم مواردها وخلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال تنظيم المشروعات والأنشطة الخدمية والتجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع أطر واضحة لممارسة الأنشطة، بما يسهم في الحد من العشوائية والمخالفات، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق موارد مستدامة تدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، من خلال الاستجابة لمطالبهم والتعامل السريع مع المشكلات، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تضع إمكاناتها العلمية والبحثية وكوادرها المتخصصة في خدمة أبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرصها على تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، والاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية في دعم المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع، إلى جانب التوسع في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الطلاب والخريجين.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود محافظ المنيا في المتابعة الميدانية لمختلف مراكز المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات والمشروعات، فضلًا عن حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على التعامل معها.

كما استعرض اجتماع مجلس الجامعة الاستعدادات النهائية لفعاليات «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر»، الذي تستضيفه جامعة المنيا هذا العام خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026 تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، إلى جانب متابعة خطة سير شعلة الأسبوع في جولتها الترويجية التي تشمل عددًا من الجامعات، وصولًا إلى المحطة الختامية بمحافظة المنيا واستقرارها بملعب استاد الجامعة.

البحث العلمي والابتكار

واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها داخل الحرم الجامعي، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية لتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مجالات البحث العلمي والابتكار.

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