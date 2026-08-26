الغندور: الزمالك يقترب من تنفيذ مشروعه الاستثماري الجديد ببوابة جامعة الدول

قال الإعلامي خالد الغندور، نادي الزمالك يقترب من بدء تنفيذ مشروعه الاستثماري الجديد عند بوابة النادي المطلة على شارع جامعة الدول العربية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة الأوقاف المصرية، عقب الاستعانة بمقيم معتمد لتحديد القيمة الخاصة بالأرض، وسط تقارب في وجهات النظر بين الطرفين تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع، الذي يعد أحد أبرز المشروعات الاستثمارية المقترحة لتعزيز موارد النادي.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، وكان المشروع قد توقف خلال الفترة الماضية بسبب خلاف بين إدارة نادي الزمالك وهيئة الأوقاف المصرية حول الوضع القانوني للأرض المقرر إقامة المشروع عليها، قبل أن تشهد الفترة الأخيرة تحركات مكثفة لتقريب وجهات النظر وحسم الأزمة، خاصة أن المشروع يمثل موردًا استثماريًا مهمًا للنادي.

وكان نادي الزمالك قد أعد التصور النهائي للمشروع وأرسله إلى وزارة الشباب والرياضة، وحصل على الموافقات اللازمة، في إطار خطة تستهدف زيادة إيرادات النادي وتوفير مصدر دخل مستدام يدعم الأنشطة الرياضية وقطاع كرة القدم.