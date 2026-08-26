بعد تهديد نتنياهو .. مجلس السلام يُحذّر حماس من إطلاق الطائرات الورقية

حذّر مجلس السلام في قطاع غزة حركة حماس أمس الثلاثاء من إطلاق الطائرات الورقية، وذلك بعد تهديد إسرائيل بشن ضربات انتقامية.

وقال مسئول في "هيئة السلام" التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شريطة عدم الكشف عن هويته: "يجب وقف جميع الأنشطة المسلحة في غزة، بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية. وقد نقلنا هذه الرسالة مباشرة عبر الآلية المعتمدة"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف المسئول: "يجب على إسرائيل أيضاً الالتزام بوقف إطلاق النار. ولا يمكن أن يتجاوز العمل العسكري الرد على التهديدات الحقيقية والوشيكة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذّر حماس يوم الأحد من أن إسرائيل ستكثف عملياتها في غزة إذا أطلقت طائرات ورقية أو طائرات مسيرة أو بالونات.

وجاء هذا التهديد بعد العثور على سلسلة من الطائرات الورقية عبر حدود غزة في جنوب إسرائيل، وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان ذكريات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة.

لم يُعرف أن الطائرات الورقية الأخيرة كانت تحمل أي متفجرات، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بوجود واحدة على الأقل تحمل رسالة سياسية.