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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو رسميا في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

أسعار صرف اليورو اليوم
أسعار صرف اليورو اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار صرف اليورو- العملة الأوروبية الموحدة- مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، بحسب آخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي 

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 58.72 جنيه للشراء، و58.89 جنيه للبيع.

متوسط أسعار اليورو في البنوك

انخفض متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية عند 58.81 جنيه  مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق.

وسجل أعلى سعر شراء لليورو 59.20 جنيه، بينما هبط أقل سعر بيع إلى 58.83 جنيه.

أعلى أسعار الشراء لليورو في البنوك

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى أسعار الشراء لليورو اليوم، إذ بلغ سعر الشراء لديه 59.20 جنيه وسعر البيع 59.41 جنيه، تلاه بنك نكست بسعر شراء 59.06 جنيه وبيع 59.29 جنيه.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المركز الثالث بسعر شراء بلغ 58.78 جنيه وبيع 59.01 جنيه، يليه ميد بنك (MID Bank) بسعر شراء 58.71 جنيه وبيع 58.98 جنيه.

أسعار اليورو في بنكي مصر والأهلي

تقارب سعر اليورو في عدد من البنوك الكبرى، إذ سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس السعر تقريبًا عند 58.69 جنيه للشراء و58.92 جنيه للبيع.

وصل سعر شراء اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لنحو 58.70 جنيه وسعر بيع 58.93 جنيه.

تراجع سعر اليورو في  البنك المصري الخليجي (EG Bank) ليبلغ 58.68 جنيه للشراء و58.92 جنيه للبيع.

وهبط  في بنوك اتش إس بي سي (HSBC)، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري وبنك بيت التمويل الكويتي لسعر شراء 58.67 جنيه وبيع 58.90 جنيه، 

وبلغ اليورو في  بنك أبوظبي الأول نحو سعر شراء 58.66 جنيه وبيع 58.88 جنيه.

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 58.64 جنيه للشراء و58.87 جنيه للبيع.

أقل أسعار اليورو في البنوك

في المقابل، سجل بنك الإسكندرية سعر شراء بلغ 58.63 جنيه وبيع 58.87 جنيه، بينما جاء البنك التجاري الدولي (CIB) بسعر شراء 58.62 جنيه وبيع 58.83 جنيه.

وسجل بنك البركة سعر شراء 58.61 جنيه وبيع 58.84 جنيه، وهو ما يقترب من سعر بنك الكويت الوطني الذي بلغ 58.61 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع.

وجاء بنك فيصل الإسلامي المصري بسعر شراء 58.60 جنيه وبيع 58.83 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي الكويتي سعر شراء 58.52 جنيه وبيع 58.87 جنيه.

أما أدنى سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية اليوم فكان من نصيب المصرف المتحد عند 58.40 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 58.92 جنيه.

أسعار صرف اليورو البنك المركزي متوسط أسعار اليورو أعلى سعر شراء لليورو أسعار الشراء لليورو

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