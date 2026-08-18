سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، بحسب أحدث تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر العملة الأوروبية التداول عند 58.40 جنيهًا للشراء و58.56 جنيهًا للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين، استقر سعر اليورو داخل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند المستوى نفسه، مسجلاً 58.38 جنيهًا للشراء و58.59 جنيهًا للبيع.

أعلي سعر شراء و أقل سعر بيع لليورو في البنوك اليوم

وعلى صعيد مستويات التداول في البنوك، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 58.44 جنيهًا، في حين قدم البنك العربي (AIB) أقل سعر لبيع اليورو للعملاء عند مستوى 58.35 جنيهًا.

بينما سجل بنك الكويت الوطني وبنك فيصل الإسلامي مستوى 58.50 جنيهًا كأقل سعر بيع متداول بين أغلب البنوك التجارية الرئيسية.

متوسط سعر اليورو في مصر

وسجل متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء نحو 58.50 جنيه.