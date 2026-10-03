قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب يتصدر ومصر وصيفًا.. ترتيب منتخبات 2007 في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
نازحو غزة يطلقون نداء استغاثة قبل الشتاء: نحتاج إلى الخيام والمساعدات
القدس: الاحتلال يقتحم بلدتي أبو ديس وعناتا
بعد هجمات بمسيّرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لهدنة جديدة لحماية محطة «زابوريجيا»
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي كأس خليجي 27 بالفوز على عمان
إديني عمر وارميني من البلكونة.. عمرو أديب يعلق على إنقاذ صغير قبل سقوطه من عُلو
نائب رئيس الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم الإقرار
لم يمتثلا للأوامر.. واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك بعد انتهاء الجمعية العامة
بعد تجاوزه الـ52 جنيها.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
أمين «البحوث الإسلامية»: ما لمسناه من وعيٍ لدى شباب سيناء يعكس ما تتمتع به من ثقافة طيبة ووعي راسخ
كريم عبد العزيز عن ياسمين صبري: بيننا كيمياء وتفاهم.. وأحبها على المستوى الشخصي
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
كريم عاطف

لم تعد المركبات ذات العجلات حكرا على الطرق والشوارع فوق سطح الأرض، بعدما تمكن العلماء من إرسال مركبات جوالة إلى القمر والمريخ، لتتحول فكرة السيارة التقليدية إلى أدوات علمية قادرة على التحرك فوق تضاريس أجرام سماوية تبعد ملايين الكيلومترات عن كوكبنا.

بدأت هذه الرحلة مع تطور برامج استكشاف الفضاء، عندما انتقل العلماء من مجرد مراقبة القمر والكواكب بواسطة التلسكوبات إلى إرسال مركبات ومعدات قادرة على الهبوط فوق أسطحها، ومع نجاح عمليات الهبوط، ظهرت الحاجة إلى مركبات يمكنها التحرك وفحص مناطق أكبر بدلا من البقاء في نقطة واحدة.

وفي عام 1970، دخلت المركبة السوفيتية Lunokhod 1 التاريخ باعتبارها أول مركبة جوالة ذات عجلات تعمل على سطح جرم سماوي اخر، بعدما هبطت على القمر ضمن مهمة Luna 17، وكان مخططا أن تعمل لمدة قصيرة، لكنها واصلت مهمتها لنحو 11 شهرا وقطعت حوالي 10.5 كيلومترات.

وبعدها بعام، استخدم رواد مهمة Apollo 15 المركبة القمرية LRV، لتصبح أول مركبة يقودها الإنسان على سطح جرم سماوي آخر، وفي 1973 وصلت Lunokhod 2 إلى القمر وقطعت نحو 39 كيلومترا.

ومع تطور برامج استكشاف القمر، عادت المركبات الجوالة إلى الواجهة، إذ أرسلت الصين Yutu عام 2013، ثم Yutu-2 عام 2019، التي أصبحت أول مركبة جوالة تعمل على الجانب البعيد من القمر.

أما المريخ، فشهد محطات أكثر تطورا، بداية من Sojourner عام 1997، ثم Spirit وOpportunity في 2004، وصولا إلى Curiosity عام 2012 وPerseverance عام 2021.

ولا تعمل هذه المركبات بالطريقة نفسها التي تعمل بها السيارات الأرضية، إذ ترسل إليها الأوامر من الأرض، بينما تمتلك أنظمة تساعدها على التعامل مع التضاريس واتخاذ بعض القرارات بصورة ذاتية.

وتحمل المركبات الجوالة كاميرات وأجهزة تحليل ومعدات علمية، ما يجعلها في الواقع مختبرات متحركة تستكشف الصخور والتربة والبيئة المحيطة، لتتحول العجلات من وسيلة نقل بسيطة إلى واحدة من أهم أدوات البحث العلمي خارج الأرض.

القمر والمريخ السيارة التقليدية أجرام سماوية استكشاف الفضاء سطح القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

صراع في إثيوبيا

انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي

الأهلي

القرار قريبا .. هل اعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري؟

علم مصر

مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن زج اسمها في أزمة إثيوبيا

ترشيحاتنا

الحجاب

هل يجوز للمرأة مسح الحجاب بدلًا عن الرأس أثناء العمل؟.. دار الإفتاء تجيب

القارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمد عبد الشافي النادي

الطبيب أثناء الكشف على المرضى

هل يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد