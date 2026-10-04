إعلامي يكشف: «عموتة» يلغي سياسة التدوير ويستقر على مصطفى شوبير في الدوري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على إلغاء سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى خلال مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح «أضا»، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن «عموتة» يميل إلى تثبيت مصطفى شوبير كحارس أساسي للأهلي في منافسات الدوري، ضمن خطة الجهاز الفني لمنحه الاستمرارية خلال مباريات المسابقة المحلية.

وأشار إلى أن محمد الشناوي، قائد الفريق، سيحافظ على موقعه في حراسة مرمى الأهلي خلال مشاركات الفريق في بطولتي الكونفدرالية وكأس مصر، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

في المقابل، يقترب حمزة علاء من حراسة مرمى الأهلي خلال مواجهة بترول أسيوط، على أن يستمر في حراسة المرمى خلال بقية مباريات الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح أن قرارات عموتة بشأن حراسة المرمى تأتي في إطار توزيع المشاركة بين الحراس وفقًا للبطولات، مع تثبيت مصطفى شوبير في مباريات الدوري، والاعتماد على محمد الشناوي في البطولات الأخرى، بينما يظل حمزة علاء الأقرب للمشاركة في مباريات كأس عاصمة مصر.