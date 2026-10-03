أحمد رضا وداري على طاولة عموتة لحل أزمة دفاع الأهلي قبل القمة

يدرس المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة حلول لتأمين الخط الدفاعي خلال الفترة المقبلة، في ظل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

وتتضمن الحلول المطروحة تجربة أحمد رضا في مركز قلب الدفاع، إلى جانب تجهيز المغربي أشرف داري، بهدف الوصول إلى أفضل ثنائية دفاعية قادرة على تعويض الغيابات، والحفاظ على استقرار الخط الخلفي للفريق خلال المباريات المقبلة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك، التي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، التي تمتد من 17 سبتمبر حتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تحمل الرقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال فترة التوقف في تجهيز اللاعبين المصابين والعناصر البديلة، والوصول إلى التشكيل المناسب قبل المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لاستعراض الجوانب الفنية للفريقين قبل اللقاء وبعده.