مانويل جوزيه يكشف مفاجأة بشأن أزمة رونالدو: وقع في الفخ وكل شيء كان مرتبًا

كشف مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن وجهة نظره بشأن الأزمة الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، والتي تزامنت مع غيابه عن مواجهة الدنمارك، وسط تقارير عن خلافات تتعلق بمشاركته في المباريات.

وقال مانويل جوزيه، فى تصريحات تلفزيونية، إن جورجي جيسوس تعرض لضغوط لاستدعاء كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، لكنه رأى أن أداء اللاعب لم يكن جيدًا، لذلك طلب منه إجراء عمليات الإحماء قبل أن يطالبه بالعودة إلى مقاعد البدلاء.

وأضاف أن جيسوس طلب من رونالدو الجلوس مجددًا بعد نحو 20 دقيقة من الإحماء، موضحًا أنه كان يتوقع رد فعل اللاعب مسبقًا.

وتابع مانويل جوزيه: «رونالدو وقع في الفخ، وكل شيء كان مرتبًا مسبقًا، هذه وجهة نظري»، في إشارة إلى اعتقاده بأن ما حدث كان مخططًا له، وفقًا لروايته.

غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة منتخب البرتغال أمام الدنمارك، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك في ظل الأزمة التي أُثيرت عقب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج السابقة، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1، بحسب المعلومات الواردة.

كما أشارت المعلومات المتداولة إلى مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك، قبل أن يصدر اللاعب بيانًا رسميًا أكد فيه مغادرته المعسكر، مشيرًا إلى أنه سيكشف حقيقة ما حدث في الوقت المناسب.

وتأتي تصريحات مانويل جوزيه لتضيف رواية جديدة إلى الجدل الدائر حول علاقة رونالدو بالجهاز الفني لمنتخب البرتغال، في انتظار توضيحات إضافية بشأن ملابسات الأزمة وأسباب غياب قائد المنتخب عن المباراة.