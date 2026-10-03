قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية في أفريقيا لتعزيز قدرات القارة
70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام
الرئيس السيسي: لنجعل من مدينة العلمين الجديدة منطلقا نحو طريق الإنجاز والتنمية
الرئيس السيسي: نيباد الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063
الرئيس السيسي: «نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي الأفريقي.. ونسعى لتعزيز قدراتها
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يترأسان أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة (أودا - نيباد)
مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم شمال أفغانستان
أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات
اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة نانتوكيت.. وخفر السواحل الأمريكي يبدأ البحث
تعرض لأول مرة.. مكالمة مسربة تكشف تفاصيل علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانويل جوزيه يكشف مفاجأة بشأن أزمة رونالدو: وقع في الفخ وكل شيء كان مرتبًا

رونالدو
رونالدو
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن وجهة نظره بشأن الأزمة الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، والتي تزامنت مع غيابه عن مواجهة الدنمارك، وسط تقارير عن خلافات تتعلق بمشاركته في المباريات.

وقال مانويل جوزيه، فى تصريحات تلفزيونية، إن جورجي جيسوس تعرض لضغوط لاستدعاء كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، لكنه رأى أن أداء اللاعب لم يكن جيدًا، لذلك طلب منه إجراء عمليات الإحماء قبل أن يطالبه بالعودة إلى مقاعد البدلاء.

وأضاف أن جيسوس طلب من رونالدو الجلوس مجددًا بعد نحو 20 دقيقة من الإحماء، موضحًا أنه كان يتوقع رد فعل اللاعب مسبقًا.

وتابع مانويل جوزيه: «رونالدو وقع في الفخ، وكل شيء كان مرتبًا مسبقًا، هذه وجهة نظري»، في إشارة إلى اعتقاده بأن ما حدث كان مخططًا له، وفقًا لروايته.

غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة منتخب البرتغال أمام الدنمارك، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك في ظل الأزمة التي أُثيرت عقب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج السابقة، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1، بحسب المعلومات الواردة.

كما أشارت المعلومات المتداولة إلى مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك، قبل أن يصدر اللاعب بيانًا رسميًا أكد فيه مغادرته المعسكر، مشيرًا إلى أنه سيكشف حقيقة ما حدث في الوقت المناسب.

وتأتي تصريحات مانويل جوزيه لتضيف رواية جديدة إلى الجدل الدائر حول علاقة رونالدو بالجهاز الفني لمنتخب البرتغال، في انتظار توضيحات إضافية بشأن ملابسات الأزمة وأسباب غياب قائد المنتخب عن المباراة.

رونالدو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

ترشيحاتنا

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات

أول إجازة رسمية في 2027 بعد عطلة 6 أكتوبر 2026

أول إجازة رسمية في 2027 بعد عطلة 6 أكتوبر 2026

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد