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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة رضا سليم تتصاعد.. انتقادات بسبب مستواه أمام المقاصة

رضا سليم
رضا سليم
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي محمود شوقي رسالة إلى المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد ظهوره خلال المباراة الودية أمام مصر للمقاصة، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري.

رضا سليم

وقال محمود شوقي، في تصريحات تلفزيونية، إن رضا سليم أهدر فرصتين محققتين خلال مواجهة المقاصة، وظهر بمستوى وصفه بالسيئ للغاية.

وأضاف: «رضا سليم ضيع انفرادين في مباراة المقاصة الودية وظهر بمستوى سيء جدًا، اللاعب عارف إن عموتة مش هيعتمد عليه ومكبر دماغه ومش مركز».

وتأتي تصريحات الناقد الرياضي في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض القمة المرتقبة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

رضا سليم الاهلي الزمالك

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