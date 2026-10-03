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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يغلق باب الاشتراك في فرع المنصورة الجديدة.. تفاصيل المرحلة الأولى

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

 

أعلن النادي الأهلي غلق باب الاشتراك في عضوية فرع المنصورة الجديدة، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وذلك ضمن المرحلة الأولى من إجراءات العضوية بالفرع الجديد.

وأوضحت شركة «دلتا كابيتال للتطوير العقاري»، القائمة على المشروع برئاسة المهندس عبد الهادي حجازي، وشركة «نيو سيتي سكاي»، عددًا من المزايا والتسهيلات الخاصة بالمرحلة الأولى، حيث حُدد سعر العضوية بقيمة 320 ألف جنيه، مع إتاحة بدء إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وتتضمن آلية السداد استكمال إجراءات العضوية وسداد المقدم خلال شهر، وفق النظام المحدد من جانب النادي، مع دفع 10% مقدمًا بقيمة 32 ألف جنيه، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 سنوات، بواقع نحو 8 آلاف جنيه شهريًا.

كما يحصل عملاء «دلتا كابيتال» على سعر خاص لعضوية النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة، لتبلغ قيمة العضوية 260 ألف جنيه، مع سداد 10% مقدمًا بقيمة 26 ألف جنيه وتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات، بقسط شهري يصل إلى 6500 جنيه.

وأعلنت إدارة المشروع أيضًا عن ميزة إضافية للراغبين في السداد النقدي، تتمثل في تطبيق خصم 15%، لتصل قيمة العضوية الأساسية إلى 272 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة العضوية لعملاء «دلتا كابيتال» عند السداد النقدي نحو 221 ألف جنيه.

النادي الأهلي الأهلي فرع المنصورة

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