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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط: تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 6 سفن، بينما غادرته 15 سفينة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و382 طنا شملت 7300 طن يوريا و3567 طن جبس و3370 طن مولاس و5700 طن علف و1445 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34 ألفا و32 طنا شملت 20 ألفا و600 طن ذرة و6551 طن خردة و6375 طن حديد و506 أطنان خشب زان.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 827 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1698حاوية مكافئة.

وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغت 2813 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3220 حركة.
 

ميناء دمياط السفن الموجودة البضائع

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