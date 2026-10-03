الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق غير المكتملة.. متى يبدأ الإقرار؟

أثارت قواعد الخضوع للضريبة العقارية تساؤلات عديدة لدى ملاك الوحدات السكنية، خاصة بالنسبة للشقق التي يتم شراؤها تحت الإنشاء، أو الوحدات التي تُقتنى بغرض الاستثمار ويتم الاحتفاظ بها دون استخدام، إلى جانب الوحدات الموجودة في المدن الساحلية والتي قد تظل مغلقة لفترات طويلة.

بدء الإقرار عن الوحدة

وفي هذا السياق، أوضحت مصلحة الضرائب العقارية الضوابط التي تحدد توقيت بدء الإقرار عن الوحدة، مؤكدة أن مجرد شراء العقار أو استلامه لا يعني بالضرورة خضوعه للضريبة، وإنما ترتبط المسألة بشكل أساسي بمدى اكتمال الوحدة وصلاحيتها الفعلية للاستخدام، سواء تم استخدامها بالفعل أم ظلت مغلقة.

متى تخضع الوحدة للضريبة العقارية؟

وقالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرار الضريبي يرتبط بالعقارات والوحدات التي أصبحت صالحة للاستخدام أو يتم استخدامها بالفعل رغم عدم اكتمالها بصورة نهائية.

وأوضحت أن معيار الخضوع لا يتوقف على مجرد استلام صاحب الوحدة لها، وإنما يرتبط بحالتها الفعلية ومدى جاهزيتها للاستخدام، مشيرة إلى أن الوحدة التي لم تستكمل تجهيزاتها ولم تصبح صالحة للاستخدام لا يتم الإقرار عنها في هذه المرحلة.

الشقة المشطبة حتى لو كانت مغلقة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الوحدة السكنية تصبح مطالبة بالإقرار عنها عندما تكون المرافق داخلها مكتملة، وتم الانتهاء من أعمال التشطيب، وأصبحت جاهزة للاستخدام.

عدم إقامة المالك داخل الوحدة

وأكدت أن عدم إقامة المالك داخل الوحدة أو إغلاقها لا يغير من موقفها الضريبي، طالما أصبحت الوحدة مجهزة وصالحة للاستخدام، موضحة أن العبرة في هذه الحالة بجاهزية العقار وليس بمدى استخدام المالك له.

ماذا عن الشقق تحت الإنشاء؟

وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء أو التي لم تكتمل تجهيزاتها ولا تصلح للاستخدام الفعلي لا يتم الإقرار عنها قبل اكتمال جاهزيتها.

وأوضحت أنه عقب الانتهاء من تجهيز الوحدة وجعلها صالحة للاستخدام، يتم الإقرار عنها، وتبدأ عملية الربط اعتبارًا من السنة التالية وفقًا للقواعد المنظمة.

شراء شقة للاستثمار لا يعني الخضوع فورًا

وشددت على أن الغرض من شراء الوحدة لا يغير من القاعدة الأساسية، موضحة أن شراء عقار بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ به لفترة زمنية لا يعني الإقرار عنه تلقائيًا إذا كان لا يزال تحت الإنشاء أو غير مكتمل التجهيز.

كما ينطبق الأمر نفسه على الوحدات التي يتم شراؤها للأبناء وهي لا تزال في مرحلة الإنشاء، حيث لا يتم الإقرار عنها قبل أن تصبح مكتملة وصالحة للاستخدام.

وحدات الساحل والمصايف

وتشمل القاعدة كذلك الوحدات الموجودة في المناطق الساحلية والتي قد يتم شراؤها بغرض المصيف أو الاستثمار، إذ إن إغلاق الوحدة وعدم استخدامها بصورة مستمرة لا يعني إعفاءها من الإقرار متى كانت مكتملة وجاهزة للاستخدام.