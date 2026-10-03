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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء.. سمير فرج يكشف كيف تم تحديد موعد حرب أكتوبر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

وزير الصحة يكشف خريطة التأمين الصحي في مصر: 70 مليون منتفع و52.7 مليار جنيه تكلفة سنوية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا على مدار العقود الماضية.

متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: عجز كبير بالمستلزمات الطبية.. وعيادات متنقلة لدعم المستشفيات

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، أن القطاع الصحي في غزة يواجه نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية.

رسالة نارية من عمرو أديب لوزارة المالية بسبب أبلكيشن الضرائب العقارية

علق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، على أزمة أبليكشين الضرائب العقارية.

سر كراسة صلاح فهمي.. سمير فرج يكشف تفاصيل تحديد موعد حرب أكتوبر

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل الدور الذي لعبه العقيد صلاح فهمي في تحديد موعد تنفيذ حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان مهندسا عسكريا متميزًا.

«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل خضوع الوحدات السكنية للضريبة العقارية، موضحة أن معيار الخضوع لا يرتبط بمجرد استلام الوحدة

4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري

كشف الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل إنشاء المعدية المؤقتة التي جرى تنفيذها لتوفير ممر آمن للأطفال والأهالي في إحدى قرى البحيرة، بدلًا من البدالة التي كانوا يستخدمونها لعبور المصرف.

لميس الحديدي: المواطن الواعي ممكن يبقى عين المسؤول في الشارع

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في كشف المشكلات التي يعاني منها المواطنون، عندما يستخدمها المواطن الواعي لنقل الواقع من الشارع إلى المسؤولين.

جمال سليمان يختار سميحة أيوب ومنى واصف ملكتي المسرح

كشف الفنان جمال سليمان عن الفنانتين اللتين يراهما جديرتين بلقب «ملكة المسرح»، مشيدًا بمكانتهما الفنية وما قدمتاه من إسهامات بارزة في عالم المسرح.

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