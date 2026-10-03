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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال سليمان يختار سميحة أيوب ومنى واصف ملكتي المسرح

الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان
إسراء صبري

كشف الفنان جمال سليمان عن الفنانتين اللتين يراهما جديرتين بلقب «ملكة المسرح»، مشيدًا بمكانتهما الفنية وما قدمتاه من إسهامات بارزة في عالم المسرح.

وقال جمال سليمان، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه إذا كان سيمنح لقب «ملكة المسرح»، فسيختار الفنانة المصرية سميحة أيوب، والفنانة السورية منى واصف.

وأوضح سليمان أن اختياره للفنانتين يأتي تقديرًا لمسيرتهما الفنية ومكانتهما في المسرح، مؤكدًا ارتباطه الكبير بهذا الفن الذي شكّل جانبًا مهمًا من تجربته الفنية.

وأعرب عن سعادته بتكريمه في مهرجان ظفار الدولي للمسرح، مؤكدًا أن المسرح يحتل مكانة خاصة في مسيرته الفنية، باعتباره المجال الذي بدأ من خلاله مشواره الفني واستمر في العمل به لسنوات طويلة.

واسترسل : التكريم في المهرجان يمثل له مصدر سعادة، خاصة أنه جاء بالتزامن مع تكريم عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربي

الفنان جمال سليمان سميحة أيوب منى واصف مهرجان ظفار الدولي للمسرح

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