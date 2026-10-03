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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيران اليمني يقصف عربات أسلحة وإمداد تابعة لمليشيا الحوثي

أرشيفي
أرشيفي

 
نجح طيران القوات الجوية اليمنية في إستهداف  عربات أسلحة وإمداد تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت في طريقها إلى جبل راسن بمنطقة الوازعية.

وتعهد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بتدمير أي تعزيزات للمليشيا في جميع الجبهات.

ومنذ قليل ؛ أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية نفذت قواتنا المسلحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات.

وشملت العمليات مختلف جبهات القتال، من جنوب حرض والساحل وكتاف، مروراً بجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعده، وبتركيز عملياتي مكثف على جبهات تعز، حيث جرى استهداف مصادر التهديد والتجمعات والتعزيزات ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المعادية، وفقاً للمهام والخطط العملياتية المعتمدة.

وأسفرت العمليات، عن تحييد 1540 من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، أغلبهم في جبهات تعز، وتدمير وإعطاب 216  وسيلة وقدرة عسكرية.

ونتج عن هذه العمليات كسر  المليشيا في جبهات تعز، وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني.

وتواصل قواتنا المسلحة عملياتها بكفاءة واقتدار، مستندةً إلى إرادة قتالية عالية، وثبات ميداني، وإيمان راسخ بحقها في استعادة الدولة وحماية أمن وسيادة اليمن.

اليمن القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي جبل راسن تعز

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