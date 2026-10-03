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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا .. ضبط إيرانيين بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد اليهود بمانشستر

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
محمود نوفل

وجهت  الشرطة البريطانية، اتهامات لإيرانيين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مدينة مانشستر.

وتأتي عمليات الاعتقال هذه بعد مرور نحو عام على هجوم دامٍ -استُخدمت فيه سكاكين وأسلحة نارية- استهدف كنيس "هيتون بارك" (Heaton Park Hebrew Congregation) في شمال مانشستر، حيث كان المصلون مجتمعين لإحياء "يوم الغفران" (يوم كيبور)، وهو أقدس الأيام في التقويم اليهودي.

وقد أسفر الهجوم، الذي وقع في 2 أكتوبر 2025، عن مقتل شخصين.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها  أنه تم اعتقال كل من سلام أحمديان (36 عاماً، من ليفربول) ورحمن صالحي (34 عاماً، من سالفورد) -وكلاهما يحمل الجنسية الإيرانية- في مانشستر .

وأضاف البيان أن الرجلين كانا على تواصل مع طرف ثالث خارج البلاد -يُحتمل وجوده في إيران- فيما يتعلق بهذا المخطط.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المخطط المزعوم، إلا أن الشرطة أكدت أنها تمكنت من إحباطه.

ومن جانبها ؛ قالت نائبة مساعد المفوض، فيكي إيفانز: "لا نعتقد أن هناك أي تهديد مستمر للعامة فيما يتعلق بهذه المسألة".

وأضافت: "نطلب من الناس توخي الحذر والتواصل مع الشرطة في حال وجود أي مخاوف".

وقد شهد العام الماضي سلسلة من الهجمات في العاصمة البريطانية استهدفت مواقع يهودية أو أخرى مرتبطة بإسرائيل.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم السبت.

بربطانيا إيران الجالية اليهودية مدينة مانشستر عيد الغفران

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