قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد
ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم
باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم
مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل
الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية
اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل حذرت بريطانيا من هجوم محتمل مدعوم من إيران

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل زودت بريطانيا بمعلومات استخباراتية، قبل وقوع حادث أمني قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني «فיירفورد»، تفيد باحتمال تنفيذ هجوم ووجود دعم إيراني له.

وقال نتنياهو، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن إسرائيل أبلغت الجانب البريطاني بأن هناك هجومًا متوقعًا وأنه «مدعوم من إيران»، في إشارة إلى واقعة شهدت توقيف خمسة بريطانيين قرب قاعدة RAF Fairford في غرب إنجلترا، قبل الإفراج عنهم لاحقًا بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام وجود «مؤشرات قوية» على ضلوع إيران في الواقعة، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال مستمرًا وأن السلطات البريطانية تتعاون مع الجانب الأمريكي لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهات التي تقف وراءه.

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت خمسة رجال في العشرينيات من العمر، بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والتخطيط لعمل إرهابي قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية في عمليات عسكرية ضد إيران. وذكرت الشرطة أن التحقيقات تبحث عدة احتمالات، من بينها احتمال وجود صلة بجهة أجنبية أو تنفيذ العملية بواسطة أفراد أو وكلاء يعملون لصالح دولة أجنبية.

من جانبه، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إن الواقعة تضمنت، بحسب المعلومات الأمريكية، دورًا لجهة أجنبية، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن معلومات أخرى ستظهر مع تقدم التحقيقات.

وفي المقابل، نفت إيران بشكل قاطع أي تورط لها في الحادث، بينما تواصل السلطات البريطانية التحقيق لتحديد طبيعة المخطط والجهات المحتملة التي تقف خلفه.

نتنياهو اسرائيل الاحتلال بريطانيا لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

الباقيات الصالحات.. علي جمعة يوضح سر فضلها وما يبقى للإنسان بعد موته

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد