نتنياهو: إسرائيل حذرت بريطانيا من هجوم محتمل مدعوم من إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل زودت بريطانيا بمعلومات استخباراتية، قبل وقوع حادث أمني قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني «فיירفورد»، تفيد باحتمال تنفيذ هجوم ووجود دعم إيراني له.

وقال نتنياهو، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن إسرائيل أبلغت الجانب البريطاني بأن هناك هجومًا متوقعًا وأنه «مدعوم من إيران»، في إشارة إلى واقعة شهدت توقيف خمسة بريطانيين قرب قاعدة RAF Fairford في غرب إنجلترا، قبل الإفراج عنهم لاحقًا بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام وجود «مؤشرات قوية» على ضلوع إيران في الواقعة، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال مستمرًا وأن السلطات البريطانية تتعاون مع الجانب الأمريكي لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهات التي تقف وراءه.

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت خمسة رجال في العشرينيات من العمر، بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والتخطيط لعمل إرهابي قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية في عمليات عسكرية ضد إيران. وذكرت الشرطة أن التحقيقات تبحث عدة احتمالات، من بينها احتمال وجود صلة بجهة أجنبية أو تنفيذ العملية بواسطة أفراد أو وكلاء يعملون لصالح دولة أجنبية.

من جانبه، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إن الواقعة تضمنت، بحسب المعلومات الأمريكية، دورًا لجهة أجنبية، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن معلومات أخرى ستظهر مع تقدم التحقيقات.

وفي المقابل، نفت إيران بشكل قاطع أي تورط لها في الحادث، بينما تواصل السلطات البريطانية التحقيق لتحديد طبيعة المخطط والجهات المحتملة التي تقف خلفه.