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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تشغّل نظامًا لرصد الطائرات المسيّرة في مطار برلين بعد 7 توقفات لحركة الطيران

المانيا
المانيا
القسم الخارجي

 

دخل نظام جديد لرصد الطائرات المسيّرة الخدمة في مطار برلين براندنبورج «BER» بألمانيا، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على اكتشاف المسيّرات في محيط مسارات الإقلاع والهبوط والتعامل بصورة أسرع مع أي مخاطر محتملة على حركة الطيران، وذلك بعد تكرار حوادث رصد طائرات مسيّرة أدت إلى تعليق الرحلات مؤقتًا.

وأعلنت وزارة النقل الألمانية، في 30 سبتمبر 2026، بدء تشغيل النظام بالتعاون مع شركة مراقبة الملاحة الجوية الألمانية «DFS»، موضحة أن التكنولوجيا الجديدة تتيح رصد الطائرات المسيّرة في مناطق الاقتراب والمغادرة في وقت مبكر، وإبلاغ الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بأي مخاطر محتملة.

وتأتي الخطوة على خلفية تزايد وقائع رصد المسيّرات بالقرب من المطارات الألمانية، إذ سجل مطار برلين براندنبورج 28 واقعة رصد خلال النصف الأول من عام 2026، وهو العدد الأعلى بين المطارات الألمانية خلال تلك الفترة. وفي 7 حالات، اضطرت السلطات إلى تعليق حركة الطيران مؤقتًا بسبب رصد المسيّرات.

وكان آخر هذه الوقائع في 23 سبتمبر الماضي، عندما جرى رصد طائرة مسيّرة بالقرب من المدرج الشمالي للمطار، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي للمطار لنحو 45 دقيقة، وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى، قبل استئناف الحركة الجوية مع استمرار بعض التأخيرات.

وأكدت السلطات الألمانية أن النظام الجديد يركز في مرحلته الحالية على الاكتشاف وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم الموقف، بينما تظل إجراءات التعامل مع أي تهديد فعلي من اختصاص الجهات الأمنية المختصة.

وأوضحت وزارة النقل أن تشغيل النظام في برلين يأتي ضمن خطة أوسع لتوسيع قدرات رصد المسيّرات في المطارات الدولية الألمانية، مع الاتجاه إلى تجهيز مطارات أخرى بأنظمة مماثلة خلال العام الجاري، بالتنسيق بين سلطات الطيران والجهات الأمنية.

وتشير السلطات إلى أن مجرد رصد طائرة مسيّرة لا يكفي بمفرده لتحديد هوية مشغلها أو دوافعه أو مستوى الخطر، وهو ما يجعل سرعة الحصول على معلومات دقيقة عاملًا أساسيًا في حماية حركة الطيران والبنية التحتية الحيوية.

المانيا المسيرات الاتحاد الاوروبي برلين

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