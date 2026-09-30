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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت القناة 15 العبرية إن السعودية رفضت جميع العروض الإسرائيلية لإرسال طائرة إلى أراضيها لإجلاء ركاب إسرائيليين، من بينها مقترح بإرسال طائرة «دون شعارات رسمية».

ونقلت القناة عن مصدر قالت إنه مقرب من العائلة المالكة السعودية، توجيه رسالة حازمة إلى إسرائيل مفادها أن «على إسرائيل أن تفهم أنه لا يمكن فرض التطبيع».

وبحسب القناة، يأتي الموقف السعودي في ظل استمرار تداعيات حادث طائرة «فلاي دبي» التي هبطت اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية، وسط جهود لإعادة الركاب إلى وجهتهم.
 

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات إلى عدم تداول أو نشر أي معلومات غير رسمية بشأن الواقعة التي تعرضت لها رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» أثناء توجهها من دبي إلى مطار بن جوريون، مشددة على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق ما ستسفر عنه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات بشأن ملابسات الرحلة رقم FZ1073، التي غادرت مطار دبي الدولي متجهة إلى بن جوريون، قبل أن يتم تحويل مسارها والهبوط بأمان في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، عقب وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، وفق ما أعلنته شركة «فلاي دبي».

وأكدت الشركة أن طاقمها تمكن من السيطرة على الوضع وتأمين الطائرة، قبل تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في تبوك، مشيرة إلى أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. كما أوضحت أن الأسباب والدوافع المرتبطة بالواقعة لا تزال غير معروفة في المرحلة الأولية، وأنها تخضع لتحقيق رسمي.

وشددت «فلاي دبي» على ضرورة الامتناع عن التكهنات السابقة لأوانها، إلى حين قيام السلطات المختصة بجمع المعلومات والحقائق اللازمة واستكمال التحقيقات.

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