استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون

وصل ركاب رحلة شركة «فلاي دبي» التي اضطرت إلى الهبوط في مدينة تبوك السعودية، الأربعاء، إلى وجهتهم النهائية في إسرائيل، بعد وصول طائرة بديلة إلى مطار بن جوريون الدولي، في أعقاب حادث داخل قمرة القيادة أدى إلى تغيير مسار الرحلة.

وكانت الرحلة رقم FZ1073، القادمة من مطار دبي الدولي والمتجهة إلى مطار بن جوريون، اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط بأمان في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك، عقب وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، بحسب ما أعلنته شركة «فلاي دبي».

وأكدت الشركة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم كانوا بخير، وأن طاقمها الموجود على متن الطائرة تمكن من تأمينها وتحويل مسارها إلى السعودية.

وأعلنت إدارة مطار تبوك أن جميع ركاب الرحلة غادروا المملكة على متن طائرة بديلة متجهة إلى وجهتهم النهائية، مشيرة إلى أن الطائرة البديلة أقلعت من المطار في تمام الساعة 5:40 مساءً.

وفي وقت لاحق، هبطت الطائرة البديلة في مطار بن جوريون، حيث جرى استقبال الركاب بعد ساعات من التوتر والانتظار، وسط اهتمام واسع بالحادث الذي أثار حالة من الاستنفار الأمني خلال الرحلة.

وكانت الطائرة الأصلية أطلقت إشارات طوارئ خلال تحليقها، قبل أن تهبط اضطراريًا في تبوك. وأظهرت بيانات تتبع الرحلة هبوطًا حادًا للطائرة أثناء وجودها في الأجواء السعودية، قبل استقرار مسارها باتجاه المطار.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن شجار بين طيارين داخل قمرة القيادة، فيما أفادت تقارير بأن أحدهما أصيب خلال الواقعة، بينما أكدت «فلاي دبي» أن تفاصيل الحادث ودوافعه تخضع للتحقيق الرسمي، داعية إلى تجنب التكهنات بشأن أسبابه.

وبوصول الركاب إلى مطار بن جوريون على متن الطائرة البديلة، انتهت رحلة العودة التي بدأت بهبوط اضطراري في السعودية، بينما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة التي أدت إلى تحويل مسار الطائرة.