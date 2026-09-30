أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن قيد الزمالك في الانتقالات الشتوية

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عدم وجود أي قرار رسمي أو مؤكد حتى الآن بشأن رفع إيقاف القيد المفروض على نادي الزمالك، وفتح باب القيد أمام الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر.. لا يوجد أي قرار مؤكد حتى الآن بفك القيد للزمالك في يناير».

وتترقب جماهير الزمالك موقف النادي من أزمة إيقاف القيد التأديبي، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن تبذل إدارة الزمالك قصارى جهدها خلال الفترة المقبلة من أجل حل أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي، والعمل على إنهاء أسباب العقوبة تمهيدًا لرفع الإيقاف.

وفي حال نجاح إدارة الزمالك في إنهاء الأزمة والحصول على قرار برفع الإيقاف، سيكون بإمكان النادي التحرك لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفقًا للوائح المنظمة للقيد.

في المقابل، لا يزال موقف فتح باب القيد أمام الزمالك في يناير غير محسوم حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الفترة المقبلة.