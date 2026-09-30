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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المدعي العام الأمريكي: تنسيق وثيق مع الخارج للتحقيق في واقعة طائرة «فلاي دبي»

فلاي دبي
فلاي دبي
القسم الخارجي

أكد المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن السلطات الأمريكية تجري تنسيقًا وثيقًا مع نظيراتها في الخارج، على خلفية الواقعة التي تعرضت لها طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» أثناء رحلتها من دبي إلى تل أبيب، قبل أن تضطر إلى تغيير مسارها والهبوط في مدينة تبوك السعودية.

وقال بلانش إن المسؤولين الأمريكيين يتابعون التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية خارج الولايات المتحدة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الأحداث التي شهدتها الطائرة. وأكد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن هناك «تنسيقًا وثيقًا للغاية» مع النظراء في الخارج، دون الخوض في استنتاجات بشأن دوافع الحادث أو المسؤول عنه.

وكانت الرحلة FZ1073 التابعة لـ«فلاي دبي» قد غادرت مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن جوريون في إسرائيل، قبل أن تتعرض لواقعة داخل قمرة القيادة أدت إلى تغيير مسارها وهبوطها اضطراريًا في مطار تبوك. وأكدت الشركة أن حادثًا وقع داخل قمرة القيادة، وأن أفرادًا من طاقمها تمكنوا من تأمين الطائرة ومواصلة الرحلة حتى الهبوط بسلام.

وأفادت السلطات السعودية بأن قائدي الطائرة أصيبا ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تمكن جميع الركاب من مغادرة الطائرة بأمان. وأرسلت «فلاي دبي» طائرات بديلة للمساعدة في نقل الركاب وأفراد الطاقم إلى وجهاتهم النهائية.

وفي إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أحد الطيارين هاجم الآخر وحاول السيطرة على الطائرة، بينما أشارت تقارير إلى تدخل ركاب وأفراد من الطاقم لاحتواء الموقف. غير أن شركة «فلاي دبي» أكدت أن دوافع الواقعة لم تتضح بعد، وأن التحقيقات الرسمية لا تزال مستمرة.

وتأتي تصريحات المدعي العام الأمريكي في ظل تعاون دولي للتحقق من ملابسات الحادث، بينما أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عدم وجود تهديدات موثوقة مرتبطة بالواقعة داخل الولايات المتحدة حتى الآن.

المدعي العام الأمريكي تود بلانش السلطات الأمريكية دبي تل أبيب السعودية

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