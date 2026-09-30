وزير التعليم الأسبق: التفكير النقدي خط الدفاع الأول للمجتمع ضد الشائعات والفتن

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن التعامل مع قضايا الشأن العام يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والوعي، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالموضوعية والدقة والتأكد من مصادر المعلومات قبل تداولها.

الحديث في القضايا العامة

وقال الرافعي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الحديث في القضايا العامة يجب أن يستند إلى مجموعة من الضوابط، في مقدمتها المصداقية والشفافية والاعتماد على المعلومات الموثقة، إلى جانب احترام التخصص، بحيث يتناول القضية من يمتلك المعرفة الكافية بأبعادها المختلفة، بعيدًا عن الآراء الشخصية أو المصالح والأجندات الخاصة.

أهمية احترام الرأي الآخر وإدارة النقاش

وأشار وزير التربية والتعليم الأسبق إلى أهمية احترام الرأي الآخر وإدارة النقاش المجتمعي بأسلوب راقٍ وحضاري، موضحًا أن الكلمة قد يكون لها تأثير مباشر في المجتمع، سواء بصورة إيجابية تدعم الاستقرار، أو بصورة سلبية تؤدي إلى زيادة حالة الجدل والاحتقان.

وشدد الرافعي على أن التعليم والثقافة يمثلان محورين أساسيين في بناء شخصية المواطن الواعي، داعيًا إلى إدراج مهارات التفكير النقدي بصورة أساسية في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات.

وأوضح أن امتلاك الطالب مهارات التفكير النقدي يساعده على تحليل ما يتعرض له من معلومات، وعدم التعامل مع كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره حقيقة مؤكدة، لافتًا إلى أهمية تدريب الطلاب على التحقق من المعلومات وتمييز الحقائق عن الآراء.

معالجة المشكلات ودعم المصلحة العامة

وأضاف أن التفكير النقدي يساهم كذلك في التفرقة بين النقد البناء الذي يستهدف معالجة المشكلات ودعم المصلحة العامة، وبين المحتوى الذي قد يستهدف نشر الشائعات أو إثارة الفتن، مؤكدًا أن بناء المواطن القادر على التحليل والتحقق يمثل أحد أهم وسائل حماية المجتمع من التضليل.