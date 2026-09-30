قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس
511 مليار جنيه للإنفاق على الصحة.. تفاصيل تطوير الخدمات وتنفيذ 300 مشروع جديد
الخارجية الروسية: زيلينسكي يسعى لهدنة لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع
طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»
مدبولي: وجهت جميع الوزراء بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية
انفجار قرب مركز شرطة بـ زاهدان الإيرانية.. والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث
مدبولي يشيد بلقاء الرئيس السيسي ومجلسي الوزراء والمحافظين أمس: تقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
سقوط أدمن صفحة بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء على الفيس بوك
التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الشرقية يكشف حقيقة جلوس طلاب على الأرض داخل مدرسة العدلية وإحالة المقصرين للتحقيق

المدرسة
المدرسة
محمد الطحاوي

أكد محمد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جلوس عدد من الطلاب على الأرض أثناء اليوم الدراسي داخل مدرسة العدلية الابتدائية الجديدة يتمثل في أن الواقعة المتداولة تتعلق بحصة للصف الثاني الابتدائي، مشيرة إلى أن الحصة كانت مدرجة في جدول الفصل كحصة تربية رياضية، وكانت الحصة السادسة في اليوم الدراسي.

وأضاف أن معلمة الحصة "دعاء ع" أهملت في إدارة الحصة وتمت إحالتها للتحقيق بشأن الواقعة وإدارة المدرسة كما تم تشكيل لجنة من قبل الإدارة للتوجه إلى المدرسة غدا، لبحث جميع تبعات الواقعة، والتحقيق في ملابساتها، ومحاسبة جميع المقصرين في هذا الشأن، سواء من المشرفين أو أفراد الأمن، وفقا لما تسفر عنه أعمال اللجنة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المدرسة تضم 14 فصلًا بإجمالي 643 تلميذا، بالإضافة إلى وجود 14 فراغا مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظا على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

بالشرقية التربية والتعليم التواصل الاجتماعي مدرسة العدلية الابتدائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

اجتماع الحكومة

مدبولي: حرب أكتوبر ستظل تلهمنا روح العزيمة ومواصلة مسيرة العمل والتنمية

اجتماع الحكومة

مدبولي: تقدير واضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

على مدار 3 أيام.. الأنبا سيرابيون يلتقي شباب وخدام إيبارشية هولندا | صور

بالصور

ناهد السباعى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد