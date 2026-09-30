تعليم الشرقية يكشف حقيقة جلوس طلاب على الأرض داخل مدرسة العدلية وإحالة المقصرين للتحقيق

أكد محمد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جلوس عدد من الطلاب على الأرض أثناء اليوم الدراسي داخل مدرسة العدلية الابتدائية الجديدة يتمثل في أن الواقعة المتداولة تتعلق بحصة للصف الثاني الابتدائي، مشيرة إلى أن الحصة كانت مدرجة في جدول الفصل كحصة تربية رياضية، وكانت الحصة السادسة في اليوم الدراسي.

وأضاف أن معلمة الحصة "دعاء ع" أهملت في إدارة الحصة وتمت إحالتها للتحقيق بشأن الواقعة وإدارة المدرسة كما تم تشكيل لجنة من قبل الإدارة للتوجه إلى المدرسة غدا، لبحث جميع تبعات الواقعة، والتحقيق في ملابساتها، ومحاسبة جميع المقصرين في هذا الشأن، سواء من المشرفين أو أفراد الأمن، وفقا لما تسفر عنه أعمال اللجنة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المدرسة تضم 14 فصلًا بإجمالي 643 تلميذا، بالإضافة إلى وجود 14 فراغا مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظا على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.