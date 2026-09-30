عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن وكالة فارس، أعلنت فيه عن دوي انفجار في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران ومصدره غير معروف.

وفي وقت سابق إلتقى ‌وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ​، وسطاء قطريين في ​الدوحة مساء أمس الثلاثاء ، ⁠حيث تلقى رد ​الولايات المتحدة على خطة ​مقترحة لبناء الثقة على مدى سبعة أيام ​سيناقشها في طهران ​اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز التي نقلت عن أحد المسؤول المطلعين على ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فإن ‌الخلاف ⁠الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة، التي تهدف إلى بناء ​الثقة ​والعودة ⁠إلى نسخة معززة من مذكرة ​تفاهم وقعتها ​الولايات ⁠المتحدة وإيران في يونيو.