بعد انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن الخناق الحنجري

تصدر فيروس الخناق الحنجري مواقع السوشيال ميديا، وذلك للتحذير منه بين الأطفال، والخناق الحنجري هو عدوى بكتيرية خطيرة عادةً ما تصيب الغشاء المخاطي للأنف والحلق.

أعراض الخناق الحنجري

تبدأ مؤشرات وأعراض الخناق غالبًا خلال يومين أو 5 أيام من التقاط الشخص للعدوى، وتشمل مؤشرات المرض وأعراضه ما يلي:

ظهور غشاء سميك رمادي اللون يغطي الحلق واللوزتين

التهاب الحلق وبحَّة الصوت

تورم الغدد (تضخم العُقَد اللمفية) في الرقبة

صعوبة التنفُّس أو سرعته

الإفرازات الأنفية

الحُمّى والقشعريرة

الشعور بالتعب

أسباب الخناق الحنجري

تحدث الإصابة بالخناق بسبب بكتيريا الوتدية الخناقية، وعادةً ما تتكاثر البكتريا على سطح الحلق أو الجلد أو بالقرب منهما، وتنتشر البكتيريا الوتدية الخُنَّاقية عبر ما يلي:

القطرات المنقولة بالهواء. عندما ينبعث رذاذ من القطرات الملوَّثة من عطس أو سعال شخص موبوء، قد يستنشق الأشخاص القريبون منه الوتِدية الخُنَّاقية، ينتشر الخُنَّاق بهذه الطريقة بسهولة، وخصوصًا في الظروف المزدحمة.

الأدوات الشخصية أو المنزلية الملونة، أحيانًا يُصاب الأشخاص بالخناق بسبب التعامل مع أغراض أحد الأشخاص المصابين بهذا المرض، مثل المناديل الورقية المستخدمة أو المناشف اليدوية التي قد تكون ملوثة بالبكتيريا.

وقد تنتقل البكتيريا المسببة للخناق عن طريق لمس جرح مصاب بالعدوى.

كما أن الأشخاص المصابين ببكتيريا الخناق والذين لم يخضعوا للعلاج يمكنهم نقل العدوى إلى الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح الخناق، حتى إن لم تظهر عليهم أي أعراض