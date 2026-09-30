سيد الكلمات.. رسالة محبة من يسري الفخراني إلى الراحل سيد حجاب

استعاد الإعلامي يسري الفخراني، ذكرياته مع الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، مشيرًا إلى اللقاء الأول الذي جمعهما داخل مكتب حجاب في منطقة الدقي، والذي تحول من جلسة قصيرة إلى حوار طويل امتد لعدة ساعات، وأسفر عن حوار إنساني وفني نُشر في 5 حلقات.

يسري الفخراني يستعيد ذكرياته مع سيد حجاب

وقال يسري الفخراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في يوم من الأيام كلمت الأستاذ سيد حجاب ومنحني جزء محترم من وقته في مكتبه البسيط اللذيذ المُريح في الدقي».

وأضاف الفخراني، واصفًا المكان الذي كان يجلس فيه مع سيد حجاب: «حيث حاجة من كل حاجة، بيت أصيل واضح إن سلالمه ياما شافت وسمعت وقالت».

وأوضح أن اللقاء الأول بينهما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة فقط، لكنه امتد إلى 3 ساعات، قائلًا: «القعدة اللي كانت ساعة بقت تلاتة، والجلسة اللي كانت واحدة وخلاص بقت تلاتة ونزود».

حوار إنساني وفني في 5 حلقات

وأشار يسري الفخراني إلى أن تلك الجلسات أسفرت عن تسجيل وكتابة حوار مطول مع سيد حجاب، تناول خلاله جوانب مختلفة من حياته وشخصيته ومسيرته الفنية.

وقال: «سجلت وكتبت أطول حوار إنساني وفني في خمسة حلقات مع عم سيد حجاب، كما كنت أناديه بعد ذلك، نُشر في المجلة الفنية في الأهرام الرياضي».

وتحدث الفخراني عن شخصية سيد حجاب، معربًا عن إعجابه بذكائه وخفة ظله وثقافته وكرمه، إلى جانب حكمته ورزانته.

ووصفه قائلًا: «فطين ابن الإيه ولماح وذكي ودمه خفيف وكريم ورزين وراسي، مثقف وموهبته زيادة».

يسري الفخراني: سيد حجاب كان مشغولًا بالكلمة

واستعاد الإعلامي تفاصيل شخصية سيد حجاب وعلاقته بالكلمة، مشيرًا إلى أن الشاعر الراحل كان يمتلك قدرة خاصة على التقاط التفاصيل وتحويلها إلى إبداع فني.

وقال الفخراني: «رجل حكيم ورث قهوة بلدي فانشغل بزبائنها يلتقط تفاصيلهم ويضايف أصحابها».

وأضاف أن سيد حجاب كان شاعرًا شديد الارتباط بالكلمة، التي تتحول في أعماله إلى موسيقى وأغانٍ، مشيرًا إلى تعاونه مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وأوضح: «سيد حجاب خفيف الروح المشغول بالكلمة التي تتحول إلى موسيقى عظيمة، ولذلك صنع مع صديقه عمار الشريعي أغنيات هتعيش».

في محبة سيد حجاب

واختتم يسري الفخراني منشوره باستعادة محبته وتقديره للشاعر الراحل، واصفًا إياه بـ«سيد الكلمات»، وكتب: «في محبة عم سيد.. سيد الكلمات».