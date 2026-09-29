الفنان عماد إسماعيل يكشف كواليس مشاركته في فيلم صف تاني

كشف الفنان عماد إسماعيل، كواليس مشاركته في فيلم صف تاني، موضحًا أنه كان سعيدًا للمشاركة في هذا العمل الفني، وأنه تحمس للمشاركة بسبب وجود دعاء معه.

وتابع خلال لقائه مع شريف نور الدين، وشريف عبد البديع وسارة سامي، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سبق له المشاركة في نحو 7 أو 8 أفلام روائية قصيرة من قبل.



ولفت إلى أن عمر عادل عرض عليه العمل وهو مخرج شاطر إلى جانب كونه ممثل مميز، موضحا أنه انجذب لفكرة الفيلم لأنه مكثف جدًا وفيه تحدي.



واختتم أنه سعيد برد الفعل على دوره في صف ثاني، بسبب نظراته وصمته، موضحا أن الفيلم تم عرضه بعد تصويره بعامين وكان ذلك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.