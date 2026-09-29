المعاهد الأزهرية يعلن فتح باب التقدم لمعهد الخط العربي والزخرفة 2027/2026

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة د. أحمد خليفة الشرقاوي، فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد الأزهر للخط العربي والزخرفة (للبنين والفتيات) للعام الدراسي 2026/2027م، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها للأعوام من (2022م إلى 2026م).

فتح باب التقدم لمعهد الخط العربي والزخرفة 2027/2026

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن باب التقديم يُفتح رسميًّا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026م، ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًّا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ حيث يُسجل المتقدم بياناته الأساسية وتشمل: اسم الطالب، ورقمه القومي، والمنطقة الأزهرية التابع لها، واسم المعهد، وسنة الحصول على الإعدادية، ورقم الهاتف.

وأشار المعاهد الأزهرية إلى أن شروط القبول تتطلب اجتياز اختبارات القدرات الفنية والمقابلة الشخصية المقررة بنجاح وما يقرره المعهد من اختبارات، مع الالتزام التام بلائحة العمل ونظام الدراسة وقواعد الامتحانات الصادرة بقرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (50) لسنة 2026م.

وبيَّن قطاع المعاهد أنه يُسمح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2025/2026م) والمقيدين بالمرحلة الثانوية الأزهرية بالتقدم؛ على أن يتم نقلهم إلى المعهد فور اجتيازهم الاختبارات واستيفاء الشروط، في حين يُشترط للمتقدمين من الحاصلين على الشهادة للأعوام من (2022م إلى 2025م) ألَّا يكون الطالب مقيدًا في أي مرحلة من مراحل التعليم بالأزهر أو التربية والتعليم.

جديرٌ بالذكر أن مقر الدراسة بالمعهد كائنٌ بمعهد القاهرة الأزهري بجامعة الأزهر بالدراسة، علمًا بأنه لا يوفر مبيتًا أو إقامة أو إعاشة للطلاب، وتبلغ مدة الدراسة به ثلاث سنوات، يجوز للطالب بعدها الالتحاق بمرحلة دراسية تخصصية لمدة عامين تعادل مؤهلًا فوق متوسط، كما يؤهل المعهد للالتحاق بالكليات المتخصصة بجامعة الأزهر الشريف وفق لائحته التنظيمية الداخلية.