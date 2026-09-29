رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر: توثيق «صفحات المناطق الأزهرية» خطوة نحو بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا

أكد الدكتور أتي خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، أن توثيق الصفحات الرسمية لجميع المناطق الأزهرية على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار تفعيل منظومة الربط الإعلامي بين المركز الإعلامي للأزهر والمناطق الأزهرية، بما يدعم حضورها المؤسسي على المنصات الرقمية، ويعزز التواصل الفعّال مع الجمهور.

الارتقاء بمنظومة الإعلام والاتصال المؤسسي

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تطبيقًا عمليًّا لأهداف استراتيجية التطوير الشاملة التي أطلقها الأزهر الشريف عام 2016م خلال مؤتمر صحفي، والتي استهدفت تطوير آليات العمل بالمركز الإعلامي، والارتقاء بمنظومة الإعلام والاتصال المؤسسي في مختلف قطاعات الأزهر، ومنها المناطق الأزهرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، ويدعم قدرة المؤسسة على الوصول إلى مختلف فئات الجمهور عبر الوسائل والمنصات الحديثة.

توحيد الهوية الرقمية للمؤسسة

وأشار رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر إلى أن توثيق الصفحات الرسمية للمناطق يسهم في توحيد الهوية الرقمية للمؤسسة، وتعزيز موثوقية الأخبار والمعلومات المنشورة عبر منصاتها، كما يمكّن الجمهور من التعرف بسهولة إلى الحسابات المعتمدة والتمييز بينها وبين الصفحات غير الرسمية، والحد من تداول محتوى غير دقيق أو منسوب إلى قطاعات الأزهر دون سند رسمي.

بناء منظومة رقمية متكاملة

وأضاف أن توثيق الصفحات يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تجمع المركز الإعلامي والمناطق الأزهرية، بما يسرّع تداول الأخبار والبيانات الرسمية، ويدعم التنسيق الإعلامي، ويضمن اتساق الرسائل والمضامين المنشورة عبر مختلف المنصات التابعة للأزهر الشريف.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الاتصال الرقمي، وتوسيع نطاق التكامل بين المركز الإعلامي والمناطق الأزهرية، لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الإعلام الرقمي، وتعزيز تقديم محتوى إعلامي موثوق يعكس رسالة الأزهر الشريف ودوره المجتمعي.