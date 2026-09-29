بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول : (إحدى السيدات)، وطرف ثان : (4 أشخاص )، جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بالسب.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.