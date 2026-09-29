فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال نائب الرئيس الأمريكي:" يجب على إيران تعديل سلوكها حتى يتسنى الوصول لاتفاق".

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن “أمريكا تتفاوض على أساس الأفعال لا الأقوال، وهذا ما سيحدد كيفية تعاملنا مع إيران خلال الشهرين المقبلين”.

وأضاف فانس أن ثمة مجالا للتوصل لاتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها.