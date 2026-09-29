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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجدد خصومة ثأرية.. قتيلان و3 مصابين في معركة بالأسلحة النارية بأسيوط

كردون أمني صورة أرشيفية
كردون أمني صورة أرشيفية
إيهاب عمر

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون إثر تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة الطحاوية بقرية المعابدة بدائرة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

 تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع أشتباكات بالأسلحة النارية بقرية المعابدة بمركز أبنوب مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

على الفور انتقلت المباحث الجنائية والأسعاف  إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية للمباحث أنه منذ أمس الأول نشب خلاف بين الطرفين بسبب دفن سيدة متوفية قريبتهم  ونتيجة  خصومة ثأرية بين الطرفين تجددت الخلافات بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن مقتل شخص من طرف ومقتل وإصابة 4 آخرين من الطرف الآخر.

تمكنت قوات الأمن من فرض كردون أمني حول منازل العائلتين، ونقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خصومة ثأرية تجدد خصومة ثأرية أبناء عمومة مركز أبنوب قرية المعابدة أسيوط أشتباكات بالأسلحة النارية

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