محافظ أسيوط: إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 41 حالة تعدي ومخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت 26 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، في إطار جهود المحافظة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات المكبرة، التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري بمساحة 1043 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية تابعة للإصلاح الزراعي والريف المصري بمساحة 129 متر مربع مباني، فضلًا عن إزالة 4 حالات متغيرات مكانية بمساحة 400 متر مربع مباني.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن الأعمال شملت كذلك إزالة 15 حالة متغيرات مكانية زراعية بمساحة 4 قراريط و10 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدي على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 32 قيراط و14 سهم، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة للتعامل الفوري مع التعديات والمخالفات، وفقًا للجدول الزمني المحدد للموجة.

وأكد محافظ أسيوط، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ30 تتواصل حتى 16 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر المقبل، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة والتنسيق المستمر مع جهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع منع عودة التعديات إلى المواقع التي تمت إزالتها، مؤكدًا استمرار التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة وحقوق الأجيال القادمة.