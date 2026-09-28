تموين أسيوط يحرر 187 محضرًا للمخابز والأسواق

حررت مديرية تموين أسيوط وإداراتها الخارجية 187 محضرًا للمخابز والأسواق، خلال الحملات التموينية التي شنتها على عدد من مراكز المحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر، فيما تمكنت الحملات من ضبط 10 كيلوجرامات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحطة وقود لتصرفها وتجميعها نحو 14 ألف لتر سولار وبنزين دون وجه حق.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضبط أي مخالفات.

158 محضرًا للمخابز البلدية

وفي مجال المخابز، حررت الحملات 158 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف.

ضبط مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

وفي مجال الأسواق والمواد البترولية، تم ضبط محطة وقود لقيامها بالتصرف والتجميع في 14 ألف لتر من السولار والبنزين دون وجه حق، كما تم تحرير محضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، ومحضرين لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها.

مخالفات في بيع السجائر والأسعار

كما أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر، ومحضرين لمزاولة نشاط دون ترخيص، إلى جانب 15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التموينية.

وأكد الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية تموين أسيوط، استمرار الحملات التموينية المكثفة على مختلف المنشآت التموينية والأسواق، وتشديد الرقابة لضبط أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار والسلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.