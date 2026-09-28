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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج نظم معلومات السياسات العامة بكلية التجارة (PPIS)

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج نظم معلومات السياسات العامة بكلية التجارة (PPIS)
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج نظم معلومات السياسات العامة بكلية التجارة (PPIS)

شهد الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS)، دفعة 2026، بكلية التجارة، والذي نظمته إدارة البرنامج بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالكلية، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتورة إنجي فاروق، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشورى، المنسق الأكاديمي للبرنامج، وبحضور ضيف شرف الحفل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل الدالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة بكر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق شريت، مدير رعاية الطلاب بالكلية، والمهندس أيمن عياد، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج والإرشاد الأكاديمي وأعضاء الجهاز الإداري، فضلًا عن طلاب البرنامج وأولياء أمورهم.

وتضمنت فعاليات الحفل استعراض طابور المكرمين من الطلاب العشرة الأوائل بمختلف المستويات الدراسية بالبرنامج، وتكريم الطلاب الملتحقين بالبرنامج من الحاصلين على أعلى المجاميع في الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية، وعرض فيلم توثيقي تناول مسيرة الدفعة الأولى وتجربتها الدراسية بالبرنامج.

وفي كلمته، هنأ الدكتور أحمد عبدالمولى، معربًا عن سعادته بالاحتفاء بأبنائه وبناته خريجي برنامج نظم معلومات السياسات العامة بكلية التجارة، ومتمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والإنجاز، وأن يكونوا نماذج مشرفة لجامعة أسيوط، يسهمون بعلمهم ومهاراتهم في خدمة وطنهم والمشاركة في بناء مستقبله.

ورحب رئيس الجامعة بالكاتب الصحفي عماد الدين حسين، معربًا عن تقديره لمشاركته أبناء الجامعة هذه المناسبة، وما تمثله خبرته المهنية والفكرية من قيمة مضافة للخريجين في مستهل مسيرتهم العملية.

وأشاد الدكتور عبدالمولى ببرنامج نظم معلومات السياسات العامة، باعتباره من البرامج التي تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال الجمع بين مجالات البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، بما يتيح للخريجين امتلاك معارف ومهارات متعددة تؤهلهم للمساهمة في تطوير المؤسسات ودعم صناعة القرار، في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وأكد رئيس الجامعة أن التخرج لا يمثل نهاية رحلة التعلم، وإنما بداية لمرحلة جديدة تتطلب مواصلة تطوير المهارات، والالتزام بأخلاقيات العمل، وتوظيف ما اكتسبه الخريجون من علم ومعرفة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا خير سفراء لجامعة أسيوط، وأن يجعلوا من نجاحهم امتدادًا لما حققه خريجو الجامعة في مختلف المجالات.

ووجه الدكتور أحمد عبدالمولى خالص الشكر والتقدير إلى إدارة كلية التجارة وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على برنامج نظم معلومات السياسات العامة، لما بذلوه من جهود في إعداد خريجين يمتلكون أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة، كما وجه التحية إلى أسر الخريجين، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم ومساندتهم طوال سنوات الدراسة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالحفيظ، أن حفل التخرج يمثل حصاد سنوات من العمل والاجتهاد، موضحًا أن برنامج نظم معلومات السياسات العامة يأتي في إطار حرص الكلية على مواكبة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال برنامج بيني يجمع بين المعارف النظرية والتطبيقية، ويربط تكنولوجيا المعلومات بالمناهج والمقررات الدراسية، بما يسهم في تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

وأشار عميد كلية التجارة إلى ما شهده البرنامج من تعاون وشراكات مع جهات متخصصة، من بينها معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الزيارات والأنشطة والفعاليات التطبيقية التي دعمت الجانب العملي لدى الطلاب.

وفي كلمته، هنأ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خريجي الدفعة الأولى من برنامج نظم معلومات السياسات العامة، معربًا عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة بين أبناء محافظته أسيوط، التي ينتمي إليها، مؤكدًا أن المحافظة تزخر بالعديد من النماذج والشخصيات المتميزة التي أسهمت في مختلف المجالات.

وأوضح أن خريجي البرنامج يمتلكون فرصة للاستفادة من تخصص يجمع بين دراسة السياسات العامة وتحليل البيانات، وهما من المجالات التي تتزايد أهميتها مع التطورات المتسارعة في وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه البرنامج من معارف ومهارات وأدوات يتيح للخريجين مجالات متعددة للاستفادة من تخصصهم في حياتهم المهنية.

ووجه رسالة إلى الخريجين، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا منتجين للتكنولوجيا ومساهمين في تطويرها، وليسوا مجرد مستخدمين لها، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من علم ومهارات في صناعة مستقبلهم وخدمة مجتمعهم.

وأشادت الدكتورة إنجي فاروق، ببرنامج نظم معلومات السياسات العامة باعتباره أحد البرامج النوعية بالكلية، مستهدفًا إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، موجهة الشكر إلى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس الجامعة، لدعمه البرامج التعليمية، ومشيدة بجهود القائمين على البرنامج، كما هنأت الخريجين، متمنية لهم التوفيق والنجاح في بداية حياتهم العملية والمهنية.

وهنأ الدكتور أحمد الشورى، المنسق الأكاديمي للبرنامج، خريجي الدفعة الأولى، موضحًا أن البرنامج بدأ كفكرة طموحة، واليوم تحتفل الكلية بتخريج أول دفعة منه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بدعم إدارة الكلية وإدارة الجامعة، ومتمنيًا للخريجين دوام التوفيق والنجاح.

ووجه الدكتور طارق شريت، مدير رعاية الطلاب بالكلية، الشكر إلى إدارة كلية التجارة لدعمها المتواصل، والذي أسهم في خروج الحفل بصورة مشرفة، مشيدًا بجهود اللجنة التنظيمية في الإعداد للحفل وتنظيم فعالياته، ومؤكدًا أن تكريم الطلاب يعكس حرص الكلية على الاحتفاء بأبنائها المتميزين.

وفي كلمتهما نيابةً عن المكرمين من الخريجين والأوائل، أعربت نادرين ناجح ورانيا ضياء عن سعادتهما بالتخرج ضمن الدفعة الأولى من البرنامج، مؤكدتين أن التجربة الدراسية أسهمت في اكتسابهما العديد من المعارف والمهارات والخبرات، ومعربتين عن فخرهما بالانتماء إلى البرنامج، وموجهتين الشكر إلى إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على البرنامج وأولياء الأمور، لما قدموه من دعم ومساندة.

وشهد الحفل إهداء درع دفعة التخرج إلى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، كما جرى تكريم الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة، ووكلاء الكلية، والدكتور أحمد الشورى، المنسق الأكاديمي للبرنامج، والدكتور أحمد حبشي، المسجل العام للبرنامج، والدكتور طارق شريت، مدير رعاية الطلاب.

كما جرى تكريم المهندس أيمن عياد، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والذي تسلم أيضًا درع المهندسة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، نيابةً عنها، إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس والإرشاد الأكاديمي واللجنة التنفيذية والجهاز الإداري، فضلًا عن خريجي الدفعة الأولى والطلاب الأوائل.

أسيوط جامعة أسيوط برنامج نظم معلومات السياسات العامة كلية التجارة إدارة رعاية الطلاب

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