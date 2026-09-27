قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي بدأ.. هل يعود مجلس النواب للانعقاد نهاية سبتمبر؟
جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟
مجـ.ـزرة جديدة في جنوب أفريقيا .. 27 قتيـ.ـلاً برصاص مسلحين في جوهانسبرج وكيب تاون
هل اقترب فان دايك من الرحيل عن ليفربول إلى ريال مدريد بتوصية مورينيو؟
نشر صورها على مواقع التواصل.. القبض على المتهم بالتشهير بفتاة بالبحيرة
هلاوس البودر.. تفاصيل 10 ساعات تحقيقات في قتـ.ل عاطل لوالدته بـ27 طعنة بإمبابة
منتجو الدواجن يُطالبون بزيادة الأسعار 10% .. محمود العناني يكشف الأسباب
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
مع اقتراب الشتاء.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا وخريطة المواعيد والفروع الرسمية
غزة تحت النار رغم الهدنة.. شهيد و7 مصابين في هجمات إسرائيلية جديدة
3 اتحادات رفضت.. شوبير يكشف موعد حسم طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
الرئيس السيسي يستقبل الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات «طرق الأبواب» مستمرة لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح .. صور

حملات "طرق الأبواب" مستمرة لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح
حملات "طرق الأبواب" مستمرة لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح

شدّد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار وتكثيف حملات "طرق الأبواب" بمختلف الوحدات المحلية والقرى، للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على سرعة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، تواصل تنفيذ حملات التوعية والمرور الميداني بصورة يومية بقرى المركز، لحث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالات المخالفة، إلى جانب وضع اللافتات على المنازل المخالفة لتنبيه أصحابها بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدد القانونية المحددة، مع تقديم التيسيرات الممكنة وفقًا للقانون، لافتًا إلى الانتهاء من 8 ملفات لتقنين أملاك الدولة الخاصة بقرية المطمر وعرب مطير بالوحدة المحلية بالعونة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار أعمال تقنين أوضاع أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، تحت متابعة علي عطا، نائب رئيس المركز والمشرف العام على الوحدة المحلية بالعونة وملف التقنين، وبمشاركة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وممدوح عامر، سكرتير الوحدة، وممدوح فتحي، مدير أملاك الدولة بالمركز، وشعبان محمد، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة، مع تكثيف العمل لإنهاء الملفات المستوفاة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف المحافظ أن حملات "طرق الأبواب" تستهدف المرور على الحالات المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها، وإخطارهم بموقف ملفاتهم وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستكمال طلبات التقنين والتصالح، بما يساعد على سرعة إنهاء الإجراءات والاستفادة من الفرص والتيسيرات التي تتيحها القوانين، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ووجه اللواء محمد علوان باستمرار الحملات الميدانية المكثفة بمختلف قرى مركز ساحل سليم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يحفظ حقوق الدولة ويدعم جهود تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني.

أسيوط محافظ أسيوط طرق الأبواب ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

حسام عبد المجيد

ردًا على الشائعات.. الزمالك يحسم الجدل حول أموال حسام عبدالمجيد

محمد عبد المنعم

إعلامي: محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان .. لهذا السبب

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

منتخب مصر

بعد أزمات حسام حسن.. مُحلل رياضي يُحذّر من تكرار سيناريو 2010 مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

الصحة تغلق عيادات «الصاوي»

منتحل صفة وشهادات مزورة.. الصحة تغلق عيادات «الصاوي» غير المرخصة بعين شمس

التضامن الاجتماعى

الداخلية تفتح مستشفياتها مجانًا للكشف على كبار السن بدور الرعاية خلال أكتوبر المقبل

معبر رفح

الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» 284 إلى أهالي غزاة

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد