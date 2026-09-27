أسيوط.. إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 45 حالة تعد ومخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، التي بدأت السبت 26 سبتمبر وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مستهدفات الموجة والتعامل الحاسم والفوري مع جميع صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون.

إزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهة الري، بإجمالي مساحة بلغت 595 متر مربع من المباني، إلى جانب تنفيذ 4 إزالات في المهد لحالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي على مساحة 525 متر مربع مباني، فضلًا عن إزالة 4 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 390 متر مربع من المباني، و5 حالات تعدي على بمساحة قيراط و21 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 11 قيراط و15 سهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مستهدفات الموجة الـ30 وفق البرنامج الزمني المحدد، موضحًا أن الموجة تنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في 29 أغسطس واستمرت حتى 18 سبتمبر الجاري، فيما بدأت المرحلة الثانية اليوم 26 سبتمبر وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، مع مواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لحصر أي تعديات جديدة والتعامل معها في حينها.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي ملف إزالة التعديات أهمية كبيرة، للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع تغيير استخداماتها أو البناء عليها بالمخالفة للقانون، مشددًا على أن التعامل مع التعديات يتم بصورة فورية، مع إعطاء أولوية للإزالات في المهد لمنع تفاقم المخالفة والحفاظ على الأراضي المستهدفة.

ووجه اللواء محمد علوان الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وجهات الولاية بتكثيف أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، والتنسيق الكامل فيما بينها لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم السماح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوقها.